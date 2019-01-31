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Один из фигурантов по делу Арашуковых скрылся от следствия 

Газета.Ru + ещё 42 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из фигурантов по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля скрылся от следствия. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, об этом заявил прокурор во время заседания Басманного суда Москвы.
Уточняется, что скрывшийся арестован заочно.
"В отношении одного из фигурантов дела мера пресечения избрана заочно", — сказал прокурор.
Ранее сообщалось, что отца сенатора Арашукова доставили в суд.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.
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Криминал , Происшествия , Рауль Арашуков , Совет Федерации , Москва
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