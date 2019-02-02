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Эксперт прокомментировал возобновление расследования причин гибели группы Дятлова 

RT на русском + ещё 31 9 часов назад
Криминалист, кандидат химических наук Юрий Воронков в беседе с радио Sputnik прокомментировал возобновление расследования причин гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
По мнению эксперта, спустя столько времени прояснить обстоятельства тех событий будет очень непросто.
«Вещественные доказательства уже давным-давно утрачены», — пояснил он.
Воронков также выразил мнение, что к начинающейся проверке было бы целесообразно подключить тех, кто занимается альпинизмом, зимним туризмом.
«Они по своему опыту знают такие нюансы, которые могут оказаться очень полезны», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что прокуратура Свердловской области планирует провести девять экспертиз для выяснения причин гибели группы Дятлова.
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