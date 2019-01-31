Эксперты отмечают рост уголовных дел в отношении чиновников в России

России с 1992 по 2019 годы в отношении федеральных и региональных чиновников и депутатов, а также глав крупных муниципалитетов было возбуждено 235 уголовных дел, по которым был вынесен 91 приговор, предусматривающих лишение свободы, говорится в докладе фонда "Петербургская политика", посвященном "чистке" чиновничества в РФ,

Авторы исследования, поступившего в распоряжение РИА Новости , отмечают, что в период с 1992-1995 год было заведено только одно уголовное дело в отношении муниципального чиновника, то в 1996-2000 годы "под статью" попали два федеральных чиновника и депутата, двое высокопоставленных региональных чиновников, двое глав муниципалитетов. За этот период было вынесено два приговора с лишением свободы, в том числе сроком свыше 5 лет.

С 2012 года количество уголовных дел растет в разы, отмечается в докладе. Так, в 2012 году — 16 чиновников разных уровней и депутатов попали под уголовные дела. Например, в 2014 году дела возбудили в отношении уже 11 федеральных чиновников и депутатов, пяти высокопоставленных региональных чиновников, 14 глав муниципалитетов. В этом же году было вынесено 10 приговоров с лишением свободы, в том числе 7 сроком свыше 5 лет.

Всего с 1992 по 2019 годы в отношении федеральных чиновников и депутатов было возбуждено 235 уголовных дел, по которым был вынесен 91 приговор.

По мнению авторов доклада, как правило, резонанс вызывают факты арестов, а не последующие приговоры.

"Интерес к судебным решениям заметно ниже, а сами вердикты нередко воспринимаются как избыточно мягкие (дело Евгении Васильевой) или, наоборот, немотивированно жесткие", — говорится в исследовании.

Эксперты также отмечают, что громкие расследования порождают расслоение в обществе: "часть граждан воспринимает происходящее как "наведение порядка" и "установление справедливости", а часть — как подтверждение негативных стереотипов о всеобщей "коррумпированности".