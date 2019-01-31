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В Вашингтоне неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Неизвестный пытался напасть на автоколонну, предположительно, делегации КНР недалеко от Белого дома, в результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы США, сообщила корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в Twitter.
"В среду, 30 января … офицеры подразделения секретной службы США арестовали одного человека за пересечение полицейского ограждения и нападение на офицера полиции после попытки помешать дорожному движению", — говорится в опубликованном О'Доннелл заявлении секретной службы США.
Корреспондент телеканала NBC подчеркнула, что, как сообщили источники, речь идет об автомобиле делегации КНР, которая находится в Вашингтоне с двухдневным визитом.
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Криминал , Происшествия , телеканал NBC , Китай , США
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