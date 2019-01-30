Сенатору Арашукову может грозить пожизненный срок

Совете Федерации 30 января был задержан сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков. Задержан прямо в зале заседаний, после того как члены верхней палаты дали согласие лишить его неприкосновенности. Обвинения сенатору уже предъявлены, и они серьезные: причастность к двум убийствам, участие в преступном сообществе и давление на свидетеля. Басманный суд Москвы решает вопрос о мере пресечения. Также задержан отец Арашукова, которого обвиняют в хищении крупных объемов газа. Масштабные обыски идут в семи городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге Ставрополе . А сам сенатор на допросе неожиданно заявил, что плохо понимает по-русски и потребовал переводчика.

В здании Совета Федерации на Большой Дмитровке кабинет Рауфа Арашукова на седьмом этаже. Вот табличка на дверях — 739. Внутри сейчас проходят следственные действия.

Когда традиционную прямую трансляцию, что ведут для журналистов из зала, за несколько минут до начала заседания неожиданно отключили, последнее, что увидели репортеры, была повестка на день. Дальше то, что телевизионщики обычно называют "матрас", все подумали — технические неполадки. Даже сенаторы удивились.

"Нас удивило, что телефоны не работали", — рассказывает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что, по действующим правилам, по регламенту, он имел право выступить и дать свои пояснения. Я предложила ему. Он вернулся. Надо отдать ему должное, сел на свое место. Я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснения. Он от этой возможности отказался", — рассказывает председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Из зала Арашукова выводили уже сотрудники в штатском. И тут же на белом микроавтобусе доставили на допрос. Вот первые кадры оттуда: Рауф Арашуков в наручниках, пьет чай из пластикового стаканчика, общается с адвокатом. И первые комментарии. Несмотря на возраст, Арашукову 32, и он самый молодой член Совета Федерации, успел так много, что может хватить и на пожизненный срок.

"Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в организации убийств, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. По данным следствия, Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова", — информирует исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Речь об убийствах, совершенных еще в 2010-м. Тогда молодой и амбициозный чиновник из Карачаево-Черкессии метил в кресло республиканского премьер-министра. И, как считает следствие, устранял конкурентов и тех, кто мог помешать ему сделать карьеру. Но доказать, что именно он был заказчиком убийств, тогда не смогли. Карьера и вправду была стремительной: в 18 лет — депутат городской думы, в 21 — министр труда и социального развития республики. В регионе говорили: Рауфу помогает отец, Рауль Арашуков , советник руководителя одной из местных дочерних компаний "Газпрома"

Его в среду тоже задержали, в Санкт-Петербурге. Рауля Арашукова подозревают в мошенничестве и хищении у госкорпорации газа на 30 миллиардов. Он занимался поставками топлива на Северный Кавказ.

Обыски одновременно проходят в Москве, Ставрополе, Махачкале, Буденновске, Астрахани.

Вот стол, заваленный телефонами, планшетами, наличными. Сообщается, что у Арашукова-младшего был найден и поддельный загранпаспорт — якобы в ближайшие дни он планировал выехать из страны. Не успел.

Все обвинения в свой адрес сенатор пока отрицает. И требует переводчика. Мол, русским владеет плохо. Хотя раньше это ему нисколько не мешало.

"Если я говорю плохо по-русски, это не значит, что я не умею думать хорошо", — оправдывается Арашуков-младший.

Переводчика сенатору следователи предоставили тут же. Но на даче показаний это никак не отразилось. В СМИ тут же вспомнили историю о подделке документов, которые помогли Арашукову попасть в верхнюю палату парламента: исправление даты в виде на жительство в Арабских Эмиратах.

О махинациях рассказал депутат гордумы Черкесска Руслан Карданов. И о том, как Арашуков-младший пытался ему отомстить.

"Две машины подъехали, из них выскочил сенатор наш Рауф Арашуков. И с угрозами, с криками набросился на меня. И охрана накинулась — начали избивать", — говорит Руслан Карданов.

Кстати, несмотря на всю тяжесть обвинений, Рауф Арашуков остается членом Совета Федерации. Полномочий его можно лишить только по решению суда или по собственному желанию.

"Хочу особо подчеркнуть, что те события, о которых идет речь, в чем обвиняется господин Арашуков, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Карачаево-Черкесской республики. Кого назначать в Совет Федерации, кого направлять? Это ответственность субъектов Федерации: губернаторов и законодательного собрания. Очевидно, эта информация была неизвестна. Я могу только предположить. Поэтому мы утром получили представление прокурора и, в соответствии с нашим регламентом, выполнили все необходимые процедуры", — отмечает Валентина Матвиенко.

По всей видимости, целый массив данных о многочисленных преступлениях и лег в основ у масштабного расследования, которое далеко не закончено.