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Задержанный сенатор Арашуков имеет вид на жительство в ОАЭ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
СК РФ располагает информацией о виде на жительство сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в Арабских Эмиратах, где он может скрыться в случае нахождения на свободе, заявил в суде следователь, прося заключить чиновника под стражу.
В среду утром 32-летнего Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
"Находясь на свободе, он может скрыться за пределами РФ, была получена информация о виде на жительство в Обедненных Арабских Эмиратах", — сказал следователь в Басманном суде Москвы, где решает вопрос об аресте Арашукова.
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Криминал , Происшествия , Юрий Чайка , Совет Федерации , СКР , ОАЭ
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