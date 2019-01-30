Решилась судьба Арашукова

Арашукова арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Рауфу Арашукову меры пресечения в виде содержания под стражей и отказал защите сенатора в предложении отпустить обвиняемого под залог в размере 10 млн рублей.

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совфеда. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).