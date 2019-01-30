Решилась судьба Арашукова

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Арашукова арестовали на два месяца 

Рамблер + ещё 47 26 минут назад
Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашуков арестован на два месяца, сообщает ТАСС.
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Рауфу Арашукову меры пресечения в виде содержания под стражей и отказал защите сенатора в предложении отпустить обвиняемого под залог в размере 10 млн рублей.
Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совфеда. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Криминал , Видео , Происшествия , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Карачаево-Черкесская Республика
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