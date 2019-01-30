СМИ сообщили стрельбе на Корсике

Как отмечается, в результате инцидента один человек погиб и шесть пострадали.

В настоящее время в городе проводится полицейская операция, чтобы нейтрализовать злоумышленника, который заперся в доме.

Подчёркивается, что инцидент произошел в районе 16:30 местного времени (18:30 мск).

11 декабря 29-летний мужчина открыл стрельбу у ярмарки в центре Страсбурга, в результате чего погибли пять человек.