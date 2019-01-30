Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили стрельбе на Корсике 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
В городе Бастия на французском острове Корсика неизвестный открыл огонь по прохожим, информирует BFVTV со ссылкой на источники.
Как отмечается, в результате инцидента один человек погиб и шесть пострадали.
В настоящее время в городе проводится полицейская операция, чтобы нейтрализовать злоумышленника, который заперся в доме.
Подчёркивается, что инцидент произошел в районе 16:30 местного времени (18:30 мск).
11 декабря 29-летний мужчина открыл стрельбу у ярмарки в центре Страсбурга, в результате чего погибли пять человек.
RT на русском: последние новости
В Николаеве мужчина расстрелял у суда супружескую пару В Петербурге арестовали мать погибшего от голода ребёнка Сенатор Арашуков подозревается в убийстве двух человек
Криминал , В мире , Европа , Катастрофы , Происшествия , Бастия , Корсика
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
Рыбка объяснилась за «компромат» на Трампа
США В мире
Стало известно о вражде Кадырова с семьей Арашуковых
Политика
Автор трех миллионов правок в «Википедии» вышел из тени
Интернет Наука и техника
На Москву надвигается ледяной дождь
Погода Новости Москвы
«Пиарится на моем имени»: Ахеджакова пристыдила Галкина
Шоу-бизнес Статьи
На Украине «разоблачили» главную цель Порошенко
Украина В мире
Кремль вынес вердикт отношениям с Киевом
Политика В мире
«Идиоты!»: Билан пришел в бешенство
Шоу-бизнес
Трампу врезали за новую подставу для России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение