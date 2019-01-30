Суд в Москве продлил арест братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы до 30 марта продлил срок ареста совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, которых обвиняют в мошенничестве и создании организованной преступной группы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражей на один месяц 25 суток, до 30 марта 2019 года", — огласила решение судья Елена Булгакова.

Аналогичное решение суд вынес и в отношении главы входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова.

Из оглашенных судом сведений также следует, что срок предварительного следствия по делу был продлен до 5 мая.

В своем ходатайстве о продлении обвиняемым меры пресечения следователь Николай Будило указал, что основания для содержания Магомедовых и Максидова под стражей не отпали — они всё ещё могут скрыться, повлиять на следствие и угрожать свидетелям. Продление же обосновано тем, что дело составляет особую сложность, следствию ещё предстоит провести множество обысков, выемок и других следственных действий в деле, в котором фигурируют 16 обвиняемых, шесть из которых находятся в международном розыске.

Адвокаты обвиняемых в свою очередь отмечали, что следствию так и не удалось представить существенные доказательства причастности мужчин к преступлениям, они попросили суд ходатайство не удовлетворять и избрать Магомедовым и Максидову меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Зиявудин Магомедов добавил, что и под домашним арестом ему будет находиться не комфортно из-за своего активного образа жизни, который он вел до ареста.

Братья Магомедовы были арестованы в конце марта прошлого года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.

Максидова обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. Следователь по делу 1 ноября рассказала про еще один эпизод, который вменяется Максидову — о хищении 300 миллионов рублей на строительстве автодороги "Чуйский тракт".

Следствие полагает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным следствия, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".