В СК раскрыли подробности обвинений по делу Арашуковых 

Сообщники Рауфа и Рауля Арашуковых в региональных структурах ТЭК создавали условия для хищения газа, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям", — цитирует Петренко сайт СК РФ.
В настоящее время проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. Планируется их задержание.
В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался "уйти с заседания", но она "сказала ему, чтобы он вернулся на место".
Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз". Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
Идут масштабные обыски от Петербурга и Москвы до Ставрополя и Махачкалы. Как заявляют СК РФ, отец и сын Арашуковы задержаны "в рамках работы по декриминализации Карачаево-Черкесии". Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ.