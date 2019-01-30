В Николаеве мужчина расстрелял у суда супружескую пару

У здания Ленинского районного суда в украинском Николаеве местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, он был задержан полицейскими на месте.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Украины Ярослава Тракало.

«Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете скорой помощи. Благодаря оперативным действиям злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Ингульского отдела полиции», — заявил Тракало.

Причины стрельбы не называются.

В ноябре сообщалось, что в Одессе неизвестные открыли огонь по автомобилю депутата местного облсовета от «Батькивщины» Сергея Петровского.