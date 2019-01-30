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В Николаеве мужчина расстрелял у суда супружескую пару 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
У здания Ленинского районного суда в украинском Николаеве местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, он был задержан полицейскими на месте.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Украины Ярослава Тракало.
«Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете скорой помощи. Благодаря оперативным действиям злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Ингульского отдела полиции», — заявил Тракало.
Причины стрельбы не называются.
В ноябре сообщалось, что в Одессе неизвестные открыли огонь по автомобилю депутата местного облсовета от «Батькивщины» Сергея Петровского.
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