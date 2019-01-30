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В США казнят преступника за убийство 30-летней давности 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Tatyana Makeyeva/Reuters
В американском штате Техас собираются казнить Роберта Митчелла Дженнингса, который провел 30 лет в камере смертников за убийство полицейского во время неудачного ограбления, сообщает Reuters.
По данным издания, Дженнингс был осужден в июле 1988 года за убийство 24-летнего полицейского Элстона Говарда во время неудавшегося ограбления магазина порнографической литературы.
На момент ограбления Дженнингс был досрочно освобожден после отбывания 10 лет в тюрьме за другое ограбление. В тюремных отчетах говорится, что Дженнингс трижды выстрелил в Говарда.
Один из обвиняемых, Роберт Харвелл, был сообщником Дженнигса и ожидал того в машине. После того, как Дженнингс сел в машину и сказал Харвеллу, что застрелил "охранника", Харвелл приказал ему выйти. По официальным данным, когда Дженнингс отказался, Харвелл выстрелил ему в руку.
Позже полиция арестовала Дженнингса в больнице, Харвелл же был задержан в доме своей матери, и его приговорили к 55 годам заключения за участие в преступлении.
Сообщается, что Дженнингса должны были казнить еще в 2016 году, но дату казни перенесли по неизвестным причинам. Казнь состоится в тюрьме штата Техас в Хантсвилле, 30 января, в 18:00 по местному времени.
Ранее сообщалось, что канадца приговорили к смертной казни в Китае.
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Криминал , В мире , Происшествия , США , Reuters
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