Стало известно, в чем подозревают задержанного отца сенатора Арашукова

Следом за сенатором Рауфом Арашуковым в Санкт-Петербурге задержан его отец — советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков . Его называют северокавказским «газовым королем» и обвиняют в хищении природного газа на 30 млрд руб. Сыну Рауля Арашукова инкриминируют причастность к хищению газа, созданию преступного сообщества и двум убийствам. Ранее сенатор все обвинения в свой адрес отрицал.

Отца задержанного сенатора Рауфа Арашукова — советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова — задержали в одном из офисов «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

Следствие полагает, что при его участии в течение нескольких лет происходили хищения природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей,

Ранее прямо во время заседания Совета Федерации был задержан сын топ-менеджера — сенатор от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашуков. Его задержали «в рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО „Газпром“, совершении двух убийств и других преступлений», уточнила Петренко.

Отцу сенатора убийства не инкриминируются. По словам Петренко, уголовные дела возбуждены по ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступной организации») и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») по факту хищения природного газа, поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ.

Максимальное наказание за создание преступного сообщества составляет 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, за мошенничество — до 10 лет со штрафом в 1 млн рублей.

В «Газпроме» не комментируют ситуацию с Раулем Арашуковым. В «Газпром Межрегионгазе» также отказались от комментариев. По данным ТАСС, сам Рауль Арашуков вину в инкриминируемом преступлении не признает.

Источники агентства отмечают, что он будет этапирован в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Как уточнили в Следственном комитете России (СКР), сотрудники СКР и ФСБ в настоящее время проводят масштабные обыски по делу Рауфа Арашукова в нескольких городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани.

«Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям», — сказала Петренко.

Обыски проводятся и в доме Арашуковых в Карачаево-Черкессии, обыски и проверки документов проводятся также в структурах «Газпрома» в Ставропольском крае.

Следственные действия по делу Арашуковых проводятся в «в рамках работы правоохранительных органов по декриминализации» Карачаево-Черкессии, уточняется в сообщении Следственного комитета.

«В рамках указанного уголовного дела в настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности Рауфа Арашукова, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям», — говорится в сообщении СКР.

Сенатору вскоре будут предъявлены обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте. По данному делу в СИЗО уже находится несколько человек, и по информации «Коммерсанта», как минимум один из них дал показания на Арашукова.

Первые обвинения в адрес Рауфа Арашукова прозвучали в сентябре прошлого года. Обвиняемые в двух заказных убийствах — лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, совершенных в республике в 2010 году, назвали Арашукова их заказчиком.

Осенью глава Следственного комитета поручил передать оба дела в центральный аппарат ведомства. Кроме того, в прошлом году Арашуков стал фигурантом дела о фальсификации и использования подложных документов в Объединенных Арабских Эмиратах.

В октябре Рауф Арашуков дал интервью « Российской газете », в котором заявил, что тема влиятельных кланов в КЧР ему не интересна.

«По старой привычке известных политиков на Кавказе, у которых есть родственники и друзья, нередко «записывают» в предводители какого-то клана. Подобное порой слышу и о себе. Но я на эти пересуды давно не обращаю внимания», — сказал Арашуков.

Сенатор Арашуков ранее управлял Хабезским районом Карачаево-Черкесской республики. За его отцом Раулем Арашуковым, в разные годы руководившим северокавказскими подразделениями «Межрегионгаза», а на нынешнем посту также координировал работу филиалов в регионе, закрепилось мнение как о «газовом короле» Северного Кавказа.

Неофициально представители республиканской администрации отмечают, что от клана Арашуковых в республике уже «все устали», и они «всем надоели», пишет «Коммерсант». Об этом может свидетельствовать хотя бы тот факт, что 18 января на дне рождения отца сенатора отсутствовали приглашенные топ-менеджеры «Газпрома» и представители республиканской власти.

Сенатором Рауф Арашуков пока остается. Как уточнила Валентина Матвиенко , парламентария могут лишить полномочий только по его заявлению, либо по решению суда.