Школьницы в Омске изнасиловали ровесницу на камеру

«По предварительным данным, в Омске две школьницы, 13 и 15 лет, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и разместив видео в сети Интернет», — говорится в сообщении регионального СК.

По данным ведомства, с пострадавшей в настоящий момент работают психологи. Для совершивших преступление избирается мера пресечения. Следствие планирует проверить условия их проживания и воспитания, а также то, состояли ли подростки и их семьи на профилактических учетах.

В то же время местные СМИ пишут, что злоумышленниц было три и все они являлись одноклассницами потерпевшей.

По данным «Комсомольской правды», три школьницы пригласили четвертую к себе домой, где заставили раздеться на камеру и совершить действия сексуального характера руками и бутылкой. Происходящее сверстницы снимали на видео.

Ролик с изнасилованием одна из трех девочек решила предложить в одну из местных групп в социальных сетях. Администратор паблика вместо публикации направил запись в полицию.