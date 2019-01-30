Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьницы в Омске изнасиловали ровесницу на камеру 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело в связи с насильственными действиями сексуального характера в отношении школьницы сверстницами.
«По предварительным данным, в Омске две школьницы, 13 и 15 лет, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и разместив видео в сети Интернет», — говорится в сообщении регионального СК.
По данным ведомства, с пострадавшей в настоящий момент работают психологи. Для совершивших преступление избирается мера пресечения. Следствие планирует проверить условия их проживания и воспитания, а также то, состояли ли подростки и их семьи на профилактических учетах.
В то же время местные СМИ пишут, что злоумышленниц было три и все они являлись одноклассницами потерпевшей.
По данным «Комсомольской правды», три школьницы пригласили четвертую к себе домой, где заставили раздеться на камеру и совершить действия сексуального характера руками и бутылкой. Происходящее сверстницы снимали на видео.
Ролик с изнасилованием одна из трех девочек решила предложить в одну из местных групп в социальных сетях. Администратор паблика вместо публикации направил запись в полицию.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
По делу Арашуковых собрались задержать ряд руководителей газовой отрасли Северного Кавказа В Кремле отреагировали на задержание сенатора в зале Совфеда Отцу и сыну Арашуковым предъявлены обвинения
Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Омск , Омская Область
Читайте также
Видео
На Украине «разоблачили» главную цель Порошенко
Украина В мире
Трампу врезали за новую подставу для России
В мире
Дело Арашукова получило неожиданное развитие
Криминал Происшествия
«По-русски не понимаю»: как брали сенатора в Совфеде
Происшествия Статьи
Курил сигарету и ждал: почему отчим не спас детей
Происшествия Статьи
Задержанный Арашуков сделал заявление
Происшествия
Канделаки рассказала о дружбе с Арашуковым
Общество
«День каннибала»: школьника избили после шутки учителя
Происшествия Статьи
Путин обратился к россиянам
Политика
«Вопрос туризма»: Путин пошутил про Орешкина
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение