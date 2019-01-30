Родня, высокие должности и махинации: за что задержали сенатора Арашукова

Российский сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков сегодня был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации

Как сообщил собеседник РИА Новости в верхней палате парламента, решение о задержании Арашукова прямо на заседании «было принято, чтобы он не смог скрыться».

Сенатору предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе в организации в 2010 году преступной группировки, убийстве двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровью еще одному человеку.

Молодой министр

В 22 года его сын Рауф занял пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкессии. Позже был помощником президента республики Бориса Эбзеева

С 2010-го — депутат Народного собрания Карачаево-Черкессии, затем — первый заместитель директора филиала «Газпрома» в Пятигорске.

С 2011 года — первый заместитель председателя правительства республики. По данным из открытых источников, тогда же возглавил «Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР».

Членом Совета Федерации Арашуков-младший стал в 2016 году. Сейчас ему 32 года.

В чем обвиняют

Следственном комитете заявили, что установлена причастность сенатора Рауфа Арашукова к совершению особо тяжких преступлений.

В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по фактам совершенных в 2010 году убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова, убийства советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова и других преступлений, — сообщает пресс-служба ведомства.

По одной из версий, которую ранее озвучивали СМИ, Аслан Жуков якобы сделал запись разговора, в котором отказался по приказу Арашукова организовать срыв очередной сессии народного собрания Карачаево-Черкессии. За это он поплатился жизнью.

Фраль Шебзухов якобы отказался по требованию Арашукова снимать свою кандидатуру с претендентов на должность председателя правительства республики, после чего избили битами, а потом застрелили.

По словам источника РИА Новости из верхней палаты парламента, задержание сенатора также связано с поддельными документами, «на основании которых он стал сенатором от КЧР».

Намеревался скрыться

В 2015 году, согласно данным из открытых источников, Арашуков оформил разрешение на работу в Арабских Эмиратах. 1 октября 2018 года в СМИ появилась информация о том, что прокуратура ОАЭ возбудила уголовное дело против Рауфа Арашукова. В махинациях с документами его обвинил депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов. Он заявил, что Арашуков исправил дату окончания срока действия рабочего контракта, чтобы занять кресло сенатора.

По данным портала Baza, у задержанного сенатора был обнаружен поддельный загранпаспорт, по которому он должен был в ближайшее время вылететь в Эмираты на постоянное место жительства.

Перед задержанием Рауф Арашуков хотел покинуть зал заседаний Совета Федерации.

Сам Арашуков отказался выступать на заседании. Даже хотел уйти во время выступления Чайки, который выступил с представлением о снятии неприкосновенности с Арашукова, — сказал собеседник агентства.