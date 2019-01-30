Адвокат Арашукова пообещал обжаловать приговор

Защита сенатора Рауфа Арашукова, которого 30 января арестовали на два месяца, намерена обжаловать приговор. Об этом журналистам рассказал его адвокат Сергей Шишов после заседания суда.

Будем обжаловать приговор, вину не признаем.

Сергей Шишов.

Второй адвокат заявил, что сенатор считает свой арест политическим заказом.