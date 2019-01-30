Адвокат Арашукова пообещал обжаловать приговор 

Защита сенатора Рауфа Арашукова, которого 30 января арестовали на два месяца, намерена обжаловать приговор. Об этом журналистам рассказал его адвокат Сергей Шишов после заседания суда.
Будем обжаловать приговор, вину не признаем.
Сергей Шишов.
Второй адвокат заявил, что сенатор считает свой арест политическим заказом.
«Мы полагаем, что представленные следственные материалы не содержат прямых доказательств виновности. Это первый момент, на который мы обращали внимание. Второй момент — Следственный комитет не представил убедительных доводов, обосновывавших позицию о необходимости избрания такой строгой меры пресечения, о чем мы тоже говорили и будем писать в своих жалобах. Третье — наш доверитель просил донести информацию через прессу о том, что полагает, что в отношении него осуществляется политический заказ», — подчеркнул он.