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Пьяные родственники бросили ребенка в горящую печь и оставили умирать 

Lenta.ru + ещё 12 32 минуты назад
Фото: СК
Двое жителей деревни Харой в Хакасии напились и бросили своего 11-месячного внука в горящую печь, в результате ребенок погиб, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, 29 января 18-летняя мать ребенка уехала в соседнее село и оставила сына под присмотром 42-летней бабушки и 47-летнего дедушки малыша.
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемые совершили убийство внука. Тело ребенка с выраженными признаками воздействия высокой температуры обнаружил родственник семьи в топке печи», — указано в сообщении.
Подозреваемые задержаны, возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Меру пресечения им изберут в пятницу, 1 февраля.
Уполномоченная по правам ребенка в республике Ирина Ауль сообщила РИА Новости, что держит ситуацию на личном контроле, делом занимаются все ответственные структуры, «разбирательства идут на всех уровнях». К расследованию подключены следователи по особо важным делам управления ведомства по Хакасии.
По словам Ауль, у подозреваемых четверо детей: трое взрослых, включая мать ребенка, и сын-восьмиклассник. Сейчас он находится у старшего брата.
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Криминал , Происшествия , СКР , РИА Новости , Республика Хакасия
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