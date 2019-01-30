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На Украине в центре города расстреляли внедорожник из гранатомета 

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В украинском Днепре подорвали из ручного противотанкового гранатомета внедорожник Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел почти в центре города — на перекрестке Литейной улицы и Крутогорного спуска. Об этом сообщает «Корреспондент.net» со ссылкой на полицию.
Неизвестный повредил переднее колесо автомобиля. Водитель и пассажир, находившиеся в салоне, не пострадали.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье по части 15 статьи 115 УК Украины («Покушение на убийство»).
Сейчас на месте работают следователи и взрывотехники. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелявшего.
Ранее в январе сообщалось, что российский бизнесмен Михаил Еваленко, пострадавший при взрыве автомобиля в Абхазии, скончался в московской больнице.
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Криминал , Видео , В мире , Происшествия , СНГ , МВД
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