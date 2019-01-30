Суд в Петербурге арестовал мать погибшего от голода ребенка

Кировский районный суд Петербурга в среду отправил в СИЗО задержанную накануне Викторию Свинцову, которую обвиняют в убийстве собственного ребенка. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее сообщалось, что тело годовалого мальчика обнаружили накануне в квартире в Кировском районе Петербурга, где он жил с матерью. По предварительным данным, ребенок умер от истощения. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в пресс-службе. Она будет находиться под арестом два месяца.

От комментариев дела и ареста Свинцова воздержалась. Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи также проводят доследственную проверку на предмет возможной халатности в действиях должностных лиц учреждений социальной защиты населения и здравоохранения, а также органов опеки и попечительства Кировского района.

Ранее в аппарате уполномоченной по правам ребенка в Петербурге журналистам сообщили, что ребенок долгое время не получал никакого питания, мать часто уходила из дома, оставляя сына под присмотром знакомой, которая часто употребляла спиртные напитки.