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Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации

Пассажир рейса Петербург — Анталья заявил на допросе, что не помнит, как устроил дебош 

ТАСС + ещё 30 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
ТАСС, 30 января. Пассажир рейса Санкт-Петербург — Анталья заявил, что не помнит, как устроил дебош на борту самолета и ударил стюардессу. Это следует из видеозаписи его допроса, распространенной Следственным комитетом РФ на своем канале в YouTube.
"На борту воздушного судна у меня был алкоголь с собой, я купил его в магазине Duty free. Я его выпил, после этого я не помню", — сказал мужчина, отвечая на вопрос, понимает ли он, за что задержан.
По версии следствия, днем 29 января самолет, летевший из Петербурга в Анталью, экстренно сел в Сочи из-за неадекватного мужчины 1985 года рождения, устроившего дебош и ударившего стюардессу, пытавшуюся его успокоить. По предварительным данным, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
Кроме того, на него был составлен административный протокол за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии.
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Криминал , Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Анталья , Санкт-Петербург
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