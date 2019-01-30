Пассажир рейса Петербург — Анталья заявил на допросе, что не помнит, как устроил дебош

"На борту воздушного судна у меня был алкоголь с собой, я купил его в магазине Duty free. Я его выпил, после этого я не помню", — сказал мужчина, отвечая на вопрос, понимает ли он, за что задержан.

По версии следствия, днем 29 января самолет, летевший из Петербурга в Анталью, экстренно сел в Сочи из-за неадекватного мужчины 1985 года рождения, устроившего дебош и ударившего стюардессу, пытавшуюся его успокоить. По предварительным данным, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Кроме того, на него был составлен административный протокол за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии.