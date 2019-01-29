В Ижевске вынесли приговор по делу о ложном минировании

Устиновский районный суд Ижевска вынес приговор по делу о ложном минировании, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на сайт суда.

Обвиняемый — 38-летний мужчина. В октябре 2018 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил из хулиганских побуждений в скорую помощь и заявил, что в одном из домов Устиновского района заложена бомба.

Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, состояние здоровья самого подсудимого.

Мужчину приговорили к одному году шести месяцам ограничения свободы. Также на подсудимого наложили ряд ограничений. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области суд арестовал фигуранта дела о ложном минировании многоэтажного дома.