Российские школьники до смерти забили человека на улице

Иркутске два школьника до смерти забили мужчину на улице. Об этом во вторник, 29 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Как говорится в сообщении, потерпевшего с тяжелыми травмами и в бессознательном состоянии обнаружили на улице ночью 26 января. Мужчину госпитализировали, но через несколько часов он скончался.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два 16-летних подростка, на допросе они признались, что во время ссоры избили знакомого и сбежали с места драки.

Как рассказала «Ленте.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Карина Головачева, задержанные — ученики десятого класса. Избитому ими знакомому было 20 лет, все трое общались в одной компании.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

28 января в Москве арестовали подростка, подозреваемого в сожжении заживо 15-летнего мальчика. Школьник, получивший ожоги 98 процентов тела, умер в больнице.