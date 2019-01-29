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Российские школьники до смерти забили человека на улице 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: РИА Новости
В Иркутске два школьника до смерти забили мужчину на улице. Об этом во вторник, 29 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.
Как говорится в сообщении, потерпевшего с тяжелыми травмами и в бессознательном состоянии обнаружили на улице ночью 26 января. Мужчину госпитализировали, но через несколько часов он скончался.
По подозрению в совершении преступления были задержаны два 16-летних подростка, на допросе они признались, что во время ссоры избили знакомого и сбежали с места драки.
Как рассказала «Ленте.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Карина Головачева, задержанные — ученики десятого класса. Избитому ими знакомому было 20 лет, все трое общались в одной компании.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
28 января в Москве арестовали подростка, подозреваемого в сожжении заживо 15-летнего мальчика. Школьник, получивший ожоги 98 процентов тела, умер в больнице.
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Криминал , Происшествия , Иркутск
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