Следователи проверяют информацию об изнасиловании женщины на территории Хованского кладбища, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 28 января в полицию обратилась уроженка Таджикистана, проживающая в поселении Сосенское.
«Женщина сообщила, что 25 января знакомый по имени Тимур изнасиловал ее на территории Хованского кладбища, после чего под угрозой ножа забрал у нее 5 тыс. руб. и золотое кольцо», — сказал источник.
По факту подачи заявления проводится проверка, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.