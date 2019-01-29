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Мужчина с ножом изнасиловал и ограбил знакомую на Хованском кладбище 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи проверяют информацию об изнасиловании женщины на территории Хованского кладбища, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 28 января в полицию обратилась уроженка Таджикистана, проживающая в поселении Сосенское.
«Женщина сообщила, что 25 января знакомый по имени Тимур изнасиловал ее на территории Хованского кладбища, после чего под угрозой ножа забрал у нее 5 тыс. руб. и золотое кольцо», — сказал источник.
По факту подачи заявления проводится проверка, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва"
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