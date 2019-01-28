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Житель Тольятти получил 8,5 года колонии за убийство жены 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Автозаводский районный суд Тольятти в понедельник приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима местного жителя, убившего супругу и спрятавшего ее тело в "Газели", сообщила РИА Новости представитель суда.
По данным СУСК РФ по Самарской области, в начале сентября 2018 года житель Тольятти приревновал свою жену и в ходе ссоры убил ее. По версии следствия, через некоторое время мужчина отнес тело в термобудку автомобиля "Газель", припаркованного около дома по улице Дзержинского в Тольятти, где оно пролежало около трех недель. По информации следователей, житель Тольятти пытался скрыться в соседнем регионе, но в конце сентября был задержан и доставлен в Самарскую область. В ходе следствия мужчина признался в убийстве супруги.
"Приговором суда ему назначено восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что суд также частично удовлетворил гражданский иск родителей погибшей, отцу и матери осужденный должен будет выплатить по 750 тысяч рублей.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , РИА Новости , Тольятти
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