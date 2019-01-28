Житель Тольятти получил 8,5 года колонии за убийство жены

По данным СУСК РФ по Самарской области, в начале сентября 2018 года житель Тольятти приревновал свою жену и в ходе ссоры убил ее. По версии следствия, через некоторое время мужчина отнес тело в термобудку автомобиля "Газель", припаркованного около дома по улице Дзержинского в Тольятти, где оно пролежало около трех недель. По информации следователей, житель Тольятти пытался скрыться в соседнем регионе, но в конце сентября был задержан и доставлен в Самарскую область. В ходе следствия мужчина признался в убийстве супруги.

"Приговором суда ему назначено восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что суд также частично удовлетворил гражданский иск родителей погибшей, отцу и матери осужденный должен будет выплатить по 750 тысяч рублей.