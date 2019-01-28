В Чебоксарах подозреваемый в убийстве пытался взорвать квартиру

Рано утром 26 января в правоохранительные органы города Чебоксары поступило сообщение о задымлении в квартире одного из домов по проспекту Ивана Яковлева. Прибывшие пожарные потушили возгорание. На кухне было обнаружено тело 37-летнего владельца жилища с резаными ранами шеи и правого предплечья, свидетельствующими о криминальном характере его смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"В кратчайшие сроки был установлен подозреваемый в преступлении. Им оказался 29-летний житель города Чебоксары. Злоумышленник задержан, в суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении регионального СУСК.

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 января 2019 года он, находясь в квартире у потерпевшего, в ходе ссоры нанес ему несколько ударов ножом. В результате обильной кровопотери мужчина скончался.

"Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег одежду убитого и включил газовую плиту, после чего закрыл квартиру на ключ и скрылся. Последствия этого могли быть ужасными, поскольку мог произойти взрыв", — рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ранее злоумышленник был судим за грабеж и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, из мест лишения свободы он освободился в 2017 году.