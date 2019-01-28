Планировавшего присоединиться к сирийским боевикам жителя Саратова осудили на шесть лет

Суд вынес приговор жителю Саратова , который планировал уехать в Сирию и вступить в ряды террористов. Теперь мужчина проведет шесть лет в колонии, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления ФСБ "Житель Саратова Курмакаев Ильдар признан виновным по ст. 208 УК РФ ("Умышленные действия, направленные на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ"), — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. В сообщении уточняется, что Курмакаев общался со сторонниками незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирии, через интернет, и готовился уехать в Сирию для того, чтобы участвовать в боях против правительственных войск республики. "Приговором суда Курмакаеву назначено шесть лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год", — отмечает пресс-служба.