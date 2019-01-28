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Планировавшего присоединиться к сирийским боевикам жителя Саратова осудили на шесть лет 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Суд вынес приговор жителю Саратова, который планировал уехать в Сирию и вступить в ряды террористов. Теперь мужчина проведет шесть лет в колонии, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Житель Саратова Курмакаев Ильдар признан виновным по ст. 208 УК РФ ("Умышленные действия, направленные на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ"), — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.
В сообщении уточняется, что Курмакаев общался со сторонниками незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирии, через интернет, и готовился уехать в Сирию для того, чтобы участвовать в боях против правительственных войск республики. "Приговором суда Курмакаеву назначено шесть лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год", — отмечает пресс-служба.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , ФСИН , Саратов , Сирия
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