Жительницу Кузбасса заподозрил в убийстве дочери 

Следователи СК в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки, главная подозреваемая — ее состоящая на психиатрическом учете мать, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
В ведомстве пояснили, что поздно вечером 24 января в одном из частных домов Прокопьевского района Кемеровской области было обнаружено тело 15-летней девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
"В вечернее время одноклассники потерпевшей пришли к ней в гости, входные двери им никто не открыл, на мобильный телефон девочка не отвечала. Через окно в комнате они заметили мать одноклассницы, которая бесцельно ходила из угла в угол", — рассказали в СК об обстоятельствах обнаружения тела ребенка.
Подростки сломали дверь и прошли в дом, где увидели женщину, одежда и руки которой были в крови. Они позвали на помощь взрослых, которые обнаружили на кровати тело девочки с признаками насильственной смерти, сообщает СК.
"По предварительной информации, именно 35-летняя мать причастна к смерти девочки, женщина состоит на психиатрическом учете. В рамках расследования уголовного дела ей будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — говорится в сообщении СУСК.