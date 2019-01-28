Жительницу Кузбасса заподозрил в убийстве дочери

В ведомстве пояснили, что поздно вечером 24 января в одном из частных домов Прокопьевского района Кемеровской области было обнаружено тело 15-летней девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

"В вечернее время одноклассники потерпевшей пришли к ней в гости, входные двери им никто не открыл, на мобильный телефон девочка не отвечала. Через окно в комнате они заметили мать одноклассницы, которая бесцельно ходила из угла в угол", — рассказали в СК об обстоятельствах обнаружения тела ребенка.

Подростки сломали дверь и прошли в дом, где увидели женщину, одежда и руки которой были в крови. Они позвали на помощь взрослых, которые обнаружили на кровати тело девочки с признаками насильственной смерти, сообщает СК.