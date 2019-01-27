Из Третьяковки на глазах посетителей украли картину

По его словам, похищение было совершено весьма дерзко: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Все окружающие были абсолютно уверены, что это сделал сотрудник музея, и только через несколько минут стало понятно, что произошедшее — кража.

В Главном управлении МВД России по Москве корреспонденту «Ленты.ру» сообщили, что информация о произошедшем проверяется, и от других комментариев воздержались. В самой Третьяковской галерее пообещали в ближайшее время выступить с заявлением, но сейчас от комментариев также воздерживаются.

В нескольких Telegram-каналах сообщают, что вход в Третьяковскую галерею прекращен, а всех выходящих обыскивают сотрудники полиции.