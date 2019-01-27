Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Третьяковки на глазах посетителей украли картину 

Lenta.ru + ещё 18 45 минут назад
Фото: Telegram-канал «Музейный сноб»
Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
По его словам, похищение было совершено весьма дерзко: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Все окружающие были абсолютно уверены, что это сделал сотрудник музея, и только через несколько минут стало понятно, что произошедшее — кража.
В Главном управлении МВД России по Москве корреспонденту «Ленты.ру» сообщили, что информация о произошедшем проверяется, и от других комментариев воздержались. В самой Третьяковской галерее пообещали в ближайшее время выступить с заявлением, но сейчас от комментариев также воздерживаются.
В нескольких Telegram-каналах сообщают, что вход в Третьяковскую галерею прекращен, а всех выходящих обыскивают сотрудники полиции.
Последние новости
Кремль опроверг отправку российских наемников в Венесуэлу Германия выделит блокадникам Ленинграда 12 миллионов евро На Украине пожаловались на газовый обман Европы
Криминал , Происшествия , Архип Куинджи , МВД , Lenta.ru , Республика Крым
Читайте также
Видео
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Политика
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Берлин выделит €12 млн блокадникам
В мире Статьи
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
В Кремле прояснили «защиту» Мадуро российскими наемниками
Войска Армия
«У страха глаза велики»: Кремль о наемниках в Венесуэле
В мире Статьи
Оскорбивший Скабееву назначил место дуэли с сенатором
В мире Украина
В жилом доме в Перми рухнули перекрытия
Происшествия
Порошенко молится на себя и покупает избирателей
В мире Статьи
Кремль назвал препятствие для мирного договора с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение