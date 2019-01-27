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Золотое кольцо за 2,6 млн рублей украли из ТЦ в Москве 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Посетитель торгового центра на юго-востоке столицы попросил посмотреть кольцо и забрал его, передает ТАСС.
Инцидент произошел 27 января в ТЦ по адресу: Волгоградский проспект, 125. Мужчина попросил у продавца— кассира посмотреть женское кольцо из белого золота с бриллиантом, после чего забрал его и скрылся.
Кольцо стоило 2,6 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В декабре у посетительницы ресторана в центре Москвы украли кольцо за 7,5 миллиона рублей. Украшение изготовила фирма Harry Winston.
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Криминал , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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