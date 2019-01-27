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В США девочка сбежала от похитителя после трех месяцев заточения 

ТК «Звезда»
Фото: pixabay.com, Jayme Closs Facebook, Barron County Sheriff's Departme, ZUMAPRESS.com Globallookpress
Ночью в середине октября преступник ворвался в дом семьи ребенка в городе Баррон, застрелил родителей девочки и забрал ее с собой.
В американском штате Висконсин 13-летняя Джейми Клосс сбежала от убийцы-похитителя после трехмесячного плена. Все это время она находилась в доме преступника.
Оказалось, что 21-летний Джейк Паттерсон увидел Клосс у школьного автобуса и принял решение похитить ее. Он обзавелся фальшивыми номерами, побрил голову, нашел оружие.
Ночью в середине октября преступник ворвался в дом семьи ребенка в городе Баррон, застрелил родителей девочки и забрал ее с собой. Он увез Джейми в маленький город Гордон, сжег ее одежду и заставил носить пижаму сестры.
Убийца прятал девочку под кроватью, рядом с которой находилось много тяжелых предметов — выбраться без шума оттуда не получилось бы. Когда к Паттерсону приходили гости, он говорил девочке сидеть тихо, а сам включал музыку, чтобы никто не услышал лишних звуков. В таких условиях ребенок проводил по 12 часов в сутки, пишет Star Tribune.
В это время полиция разыскивала Джейми, но попытки были неудачными. Но десятого января Паттерсон ушел из дома, и девочка решила бежать. Она надела обувь похитителя, что быстро привлекло внимание прохожих. Те вызвали полицию, и убийцу задержали через 11 минут после обнаружения ребенка.
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