Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США пять человек погибли в результате стрельбы 

РИА Новости + ещё 10 18 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жертвами стрельбы в американском штате Луизиана стали пять человек, полиция ведет розыск подозреваемого, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как пишет агентство, два случая стрельбы произошли в субботу утром в двух местах к западу от Нового Орлеана. Жертвами стрельбы в округе Ливингстон стали три человека, в округе Асенсьон были убиты два человека, предположительно родители подозреваемого.
Полиция полагает, что эти два случая связаны между собой. Подозреваемый — 21-летний молодой человек находится на свободе, он вооружен и опасен, его разыскивает полиция.
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Криминал , Происшествия , США , Associated Press , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Политика
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Берлин выделит €12 млн блокадникам
В мире Статьи
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
В Кремле прояснили «защиту» Мадуро российскими наемниками
Войска Армия
«У страха глаза велики»: Кремль о наемниках в Венесуэле
В мире Статьи
Оскорбивший Скабееву назначил место дуэли с сенатором
В мире Украина
В жилом доме в Перми рухнули перекрытия
Происшествия
Порошенко молится на себя и покупает избирателей
В мире Статьи
Кремль назвал препятствие для мирного договора с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение