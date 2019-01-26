Пьяный российский полицейский избил инвалида из-за собаки без намордника

Жительница Новосибирска заявила, что пьяный полицейский избил ее отца-инвалида из-за того, что их собака была без намордника. Свою историю девушка по имени Снежана рассказала в Instagram. На пост обратило внимание издание Znak.com.

Инцидент произошел еще 4 января. Родители Снежаны шли в аптеку, когда к ним обратился мужчина в полицейской форме. По словам девушки, от него пахло алкоголем, речь была спутана, а глаза «стеклянные». На вопрос полицейского, почему с ними собака без намордника, родители девушки заметили, что животное на коротком поводке, и пошли к дому.

По ее словам, полицейский побежал за ними, повалил мужчину на колени и стал избивать его, в том числе по голове. Жена пыталась защитить мужа и также получила удары. Происходящее увидела сестра Снежаны со своим спутником, они потребовали у полицейского показать удостоверение, но тот не хотел этого делать. Позже выяснилось, что его зовут Будуква Евгений Анатольевич.

Отца девушки забрали в участок, на него и его жену собираются завести дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Как утверждает Снежана, ее отец — инвалид, в отделении ему стало плохо, но полицейские не хотели вызывать скорую помощь. Семья написала заявления в полицию, Следственный комитет и управление МВД по Новосибирской области, но ни одно ведомство им не помогло. Более того, в СК сообщили, что отцу девушки грозит обвинение и по статье 319 («Оскорбление представителя власти»).

В полиции отрицают обвинения жительницы. Участковый увидел мужчину с собакой бойцовской породы без намордника и на длинном поводке — около четырез метров, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Новосибирской области. Сотрудник попросил надеть намордник, владелец животного ответил нецензурной бранью, а собака не менее четырех раз укусила полицейского. Участковый был доставлен в клинику. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

По версии МВД, прибывшие на место другие сотрудники полиции попросили 52-летнего хозяина собаки пройти в отделение для разбирательств. Он пожаловался на боли в сердце, ему вызвали «скорую», но пути в больницу он отказался от врачебной помощи. Владельца собаки планируется привлечь к административной ответственности за выгул без намордника, ему грозит 1000-3000 рублей штрафа. «По факту происшествия проводится проверка. Материалы направлены в СУ СК России по Новосибирской области для принятия процессуального решения», — заключили в ведомстве.

В конце декабря в Оренбургской области возбудили уголовное дело против полицейских, которые избили мужчину-инвалида и его 13-летнего пасынка, заподозрив их в незаконном обороте наркотиков.