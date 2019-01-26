На Ставрополье ветерана войны убили из-за 20 тысяч рублей

Ставропольском крае задержали троих молодых людей, до смерти избивших 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны ради двадцати тысяч рублей. Причем грабили они старушку дважды. В первый раз — весной, когда нанялись к Надежде Михайловне Стратийчук заменить деревянные окна на пластиковые. Работу тогда они выполнили, а заодно похитили у пенсионерки 120 тысяч "гробовых". Но, видимо, приятелям этого показалось мало, через восемь месяцев они вернулись, чтобы украсть еще двадцать.

"Была прекрасной рассказчицей, сочиняла стихи"

Село Курсавка Ставропольского края — достаточно большое. Проживает здесь 12 тысяч человек. Тем не менее весть о жестокой расправе над пожилой женщиной разлетелась быстро. Надежду Михайловну здесь знали многие. Она была желанным гостем на всех районных мероприятиях, несмотря на преклонный возраст, хорошо ходила и даже сочиняла стихи.

"Надежда Михайловна была легендарной личностью, бодрой, веселой, прекрасной рассказчицей. Она занималась военно-патриотическим воспитанием молодежи, школьники слушали ее, затаив дыхание, — вспоминает глава Курсавского сельсовета Александр Гулый. — Портрет ветерана висит на одном из зданий нашего села. А в честь ее родного брата — Героя Советского Союза — названы школа и улица".

Стратийчук — уроженка этого села. Отсюда в возрасте двадцати лет ушла на фронт. Сначала служила в 265-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе, потом на командном пункте связи в 443-м зенитно-ракетном полку ПВО. В январе 1944-го демобилизовалась по болезни, вернулась в родное село, где до пенсии трудилась медсестрой в районной больнице. Была награждена медалью "За победу над Германией " и орденом Отечественной войны II степени.

"Последний раз я видел Надежду Михайловну 4 января — тогда мы пришли поздравить ее от имени администрации с 97-летием. Она была в прекрасном расположении духа, как обычно, прочитала нам стихи собственного сочинения", — говорит глава села.

А 10 января Стратийчук позвонила в скорую и сообщила, что ее избили и ограбили трое молодых людей. Пострадавшую госпитализировали в ту же больницу, в которой она проработала больше тридцати пяти лет. Но спасти прошедшую войну односельчанку врачам не удалось — 12 января от полученных травм она скончалась.

"Накрыли одеялом, избили"

Двадцать пятого января по подозрению в разбойном нападении задержали троих молодых людей 1998 и 1994 года рождения: Ивана Дудникова, Феликса Акентьева и Расула Рамазанова. Двое сразу сознались в содеянном, один отпирается до сих пор. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Ставропольскому краю, эта троица уже не в первый раз грабит ветерана.

"В апреле прошлого года они пришли в дом к Стратийчук и предложили заменить деревянные окна на пластиковые. До этого они ходили по селу и предлагали всем свои услуги. Ветеран согласилась. Работы они провели, а потом похитили у нее денежные средства в размере 120 тысяч рублей", — отметили в пресс-службе.

Десятого января подозреваемые вернулись в поселок снова. "Через окно проникли в домовладение ветерана, накрыли ее одеялом, избили, похитили паспорт, 20 тысяч рублей и скрылись с места преступления. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где через два дня от полученных травм скончалась", — добавили в региональном СУ СК.

"Не знаю, зачем ударил"

На сайте следственного управления опубликован фрагмент допроса подозреваемых. Спокойным голосом они рассказывают, как 97-летняя участница войны просила их о пощаде.

"Бабушка сказала: "Не трогайте меня, я отдам вам все". Я растерялся. Она показала на шкаф, я взял пакет и красную папку, в которой находились документы и 20 тысяч рублей. Потом ушел" — так дословно описывает свои действия один из задержанных.

Его друг признается: ударил пенсионерку кулаком по голове. Но вот зачем — объяснить не может: "Я даже не знаю, за что ее ударил. Понятия не имею…" Третий уверяет, что деньги им нужны были на оплату адвоката.

Пока о личностях подозреваемых известно крайне мало. Все они уроженцы Ростовской области, друг друга знают давно. В фирме по монтажу пластиковых окон тоже работают изрядно. Двадцатилетний Феликс Акентьев воспитывался в интернате. В юности хорошим поведением не отличался.

"В школе часто был зачинщиком драк. После окончания учебы я его видел раз десять. Он говорил, что нашел хорошую работу по монтажу окон. Хвастался, что получает 20 тысяч рублей в неделю, звал меня к себе работать. Но я не пошел", — рассказал РИА Новости один из знакомых подозреваемого.

Если судить по профилям в соцсетях, Акентьев действительно не бедствовал. Практически на всех фото он изображен за столиком в кафе или за рулем иномарки. Почти всегда — в дорогих костюмах. "Нет, он никогда не говорил, что ему денег не хватает. Наоборот, хвастался, что живет на широкую ногу. Сперва ездил на "Ладе Приоре", потом продал ее и купил какую-то иномарку", — продолжает знакомый.

Не исключено, что на замену авто он и потратил часть украденных у ветерана в апреле прошлого года "гробовых". На данный момент все трое арестованы, им предъявлено обвинение в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Надежду Михайловну хоронили всем селом: