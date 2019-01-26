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Житель Ижевска восемь лет получал пенсию за умершего отца 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители направили в суд уголовное дело о мошенничестве против жителя Ижевска, который восемь лет получал пенсию за умершего отца, причинив государству ущерб в более 1 миллиона рублей, сообщили в субботу в управлении МВД по Удмуртии.
Фигурантом дела о мошенничестве при получении выплат стал житель Ижевска. Согласно материалам уголовного дела, в 2008 году у подозреваемого скончался отец. Незадолго до смерти он выдал сыну доверенность на получение пенсии. После смерти отца мужчина не предоставил справку из больницы в органы записи актов гражданского состояния и, соответственно, не получил свидетельство о смерти.
"В последующем злоумышленник неоднократно подделывал доверенности на получение пенсии умершего отца. Полученные с 2008 по 2016 годы денежные средства тратил на личные нужды. Причиненный ущерб превысил 1 миллион 183 тысячи рублей", — говорится в сообщении удмуртской полиции.
Правоохранители завершили расследование и направили дело в Октябрьский районный суд Ижевска. "Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей", — уточнили в правоохранительном ведомстве.
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Криминал , Происшествия , МВД , Ижевск , Удмуртская Республика
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