Житель Ижевска восемь лет получал пенсию за умершего отца

Правоохранители направили в суд уголовное дело о мошенничестве против жителя Ижевска , который восемь лет получал пенсию за умершего отца, причинив государству ущерб в более 1 миллиона рублей, сообщили в субботу в управлении МВД по Удмуртии

Фигурантом дела о мошенничестве при получении выплат стал житель Ижевска. Согласно материалам уголовного дела, в 2008 году у подозреваемого скончался отец. Незадолго до смерти он выдал сыну доверенность на получение пенсии. После смерти отца мужчина не предоставил справку из больницы в органы записи актов гражданского состояния и, соответственно, не получил свидетельство о смерти.

"В последующем злоумышленник неоднократно подделывал доверенности на получение пенсии умершего отца. Полученные с 2008 по 2016 годы денежные средства тратил на личные нужды. Причиненный ущерб превысил 1 миллион 183 тысячи рублей", — говорится в сообщении удмуртской полиции.

Правоохранители завершили расследование и направили дело в Октябрьский районный суд Ижевска. "Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей", — уточнили в правоохранительном ведомстве.