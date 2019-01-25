Россияне убили ветерана ВОВ ради похоронных денег

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"Думал, они друзья": мать о поджегших ее сына подростках
"Думал, они друзья": мать о поджегших ее сына подростках

Женщину-ветерана избили до смерти ради похоронных денег 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
В Ставропольском крае полиция задержала трех мужчин, подозреваемых в избиении 97-летней женщины-ветерана. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
По версии следствия, вечером 10 января злоумышленники проникли в частный дом женщины в селе Курсавка. Они накрыли ее одеялом и нанесли ей несколько ударов по голове. Затем они похитили паспорт женщины, 20 тысяч рублей и сбежали.
Пенсионерку госпитализировали, но через два дня она скончалась от полученных травм.
СК сообщил о задержании подозреваемых 25 января. Ими оказались трое жителей Ростовской области 1994-1998 годов рождения.
Весной прошлого года молодые люди установили в доме женщины пластиковое окно. Тогда они впервые похитили у нее деньги — 120 тысяч рублей, а в 2019-м решили обокрасть ее снова.
Молодые люди стали фигурантами дела о разбойном нападении, повлекшем смерть (статьи 162 и 111 УК РФ). В ближайшее время следствие попросит суд арестовать их.
По данным «Комсомольской правды», жертвой нападения стала Надежда Стратийчук. Она родилась в Курсавке в 1922 году и прожила в этом селе всю жизнь. На фронт она отправилась в 20 лет, служила в 265-ом отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе на батарее 86-миллиметровых пушек.
Ее наградили медалью «За победу над Германией» орденом Великой Отечественной войны 2 степени и медалью Жукова.
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Криминал , Видео , Происшествия , Ставропольский Край
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