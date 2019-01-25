Россияне убили ветерана ВОВ ради похоронных денег

Женщину-ветерана избили до смерти ради похоронных денег

Ставропольском крае полиция задержала трех мужчин, подозреваемых в избиении 97-летней женщины-ветерана. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, вечером 10 января злоумышленники проникли в частный дом женщины в селе Курсавка. Они накрыли ее одеялом и нанесли ей несколько ударов по голове. Затем они похитили паспорт женщины, 20 тысяч рублей и сбежали.

Пенсионерку госпитализировали, но через два дня она скончалась от полученных травм.

СК сообщил о задержании подозреваемых 25 января. Ими оказались трое жителей Ростовской области 1994-1998 годов рождения.

Весной прошлого года молодые люди установили в доме женщины пластиковое окно. Тогда они впервые похитили у нее деньги — 120 тысяч рублей, а в 2019-м решили обокрасть ее снова.

Молодые люди стали фигурантами дела о разбойном нападении, повлекшем смерть (статьи 162 и 111 УК РФ). В ближайшее время следствие попросит суд арестовать их.

По данным «Комсомольской правды», жертвой нападения стала Надежда Стратийчук. Она родилась в Курсавке в 1922 году и прожила в этом селе всю жизнь. На фронт она отправилась в 20 лет, служила в 265-ом отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе на батарее 86-миллиметровых пушек.

Ее наградили медалью «За победу над Германией» орденом Великой Отечественной войны 2 степени и медалью Жукова.