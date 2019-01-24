Бывшая жена отсудила у Цеповяза более 4 млн рублей

Кущевский районный суд постановил удовлетворил иск Натальи Стришней, бывшей жены осужденного по делу «банды Цапка» Вячеслава Цеповяза , потребовав взыскать в ее пользу более 4 млн рублей в рамках бракоразводного процесса, сообщили в аппарате суда.

«Суд удовлетворил исковые требования Натальи Стришней к Вячеславу Цеповязу о признании 8,6 млн рублей их совместно нажитым в браке имуществом и взыскал в пользу истицы половину этой суммы — 4,3 млн рублей», — передает «Интерфакс» сообщение аппарата суда.

Адвокат Цеповяза заявил, что решение будет обжаловано. Он отметил, что ранее Стришняя «отказывалась от своих требований признать эти 8 млн рублей их совместным имуществом» в том же суде, но повторно обратилась в суд по тем же основаниям.

Ранее сообщалось, что Наталья Стришняя трижды в 2018 году заявляла об угрозах в свой адрес. Она признавалась, что боится за свою жизнь из-за скандала, вызванного появлением в Сети фотографий из колонии с поеданием Цеповязом деликатесов, которые, как предполагалось, могла опубликовать его жена.