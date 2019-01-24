Черный день милиции: как в Москве за сутки убили более 30 постовых

Отказ выходить на дежурства по одному и слухи о тайном клубе охотников за милиционерами — ровно сто лет назад, 24 января 1919-го, банды Сабана и Кошелькова разъезжали по Москве , хладнокровно расстреливая постовых. На поиски преступников бросили лучших оперативников МУРа. О том, как их ловили и обезвреживали, — в материале РИА Новости

Последнее дежурство

Возле дежурившего у Тверской заставы милиционера притормозил черный автомобиль, в салоне которого сидели несколько человек. Водитель выглянул из машины и попросил сотрудника показать дорогу к центру города. Едва тот приблизился, как из окна показался пистолет и прогремели выстрелы, после чего авто резко рвануло с места.

Всего в тот день от пуль бандитов погибли 16 постовых, а ночью — еще около двадцати. На следующий день некоторые сотрудники отказывались дежурить поодиночке. По Москве поползли слухи о том, что в городе появилось некое тайное сообщество, нападающее только на милиционеров. В народе их окрестили "черными мстителями", бросившими вызов советской власти.

Для оперативников легендарного МУРа поимка бандитов стала делом чести. Вскоре выяснилось, что убийства совершили члены банд Сабана и Яшки Кошелька, три года наводившие ужас на жителей столицы. Добавим, что январь 1919-го выдался особенно кровавым — по данным Московского уголовного розыска, за месяц в столице произошло более 60 убийств.

Группировка Сабана

В Москве в то время орудовало около 30 банд, несколько из которых отличались особой жестокостью. Лидером одной из таких группировок был рецидивист с шестью судимостями Николай Сафонов , получивший в криминальной среде кличку Сабан. ОПГ, в которой состояли 40 уголовников, имела четкую иерархию: одни отвечали за разведку, другие осуществляли налеты, третьи прикрывали отход "боевой группы". Все, кто становился на их пути, погибали. Не менее хладнокровно Сабан расправлялся и со своими подчиненными, отказывающимися выполнять его распоряжения.

Первое же вооруженное ограбление принесло банде весьма солидный для той поры доход — 200 тысяч рублей. Со временем аппетиты и амбиции главаря выросли. Настоящий куш преступники сорвали в доме фабриканта Иванова — добычей стали 1,5 миллиона рублей. При этом налетчики убили всю семью промышленника.

Сам Сафонов отличался особой дерзостью даже на фоне отъявленных уголовников. Узнав, что его ищет буквально вся московская милиция, он заявился в одно из городских отделений, выхватил пистолеты и с двух рук открыл огонь по сотрудникам, а убегая, бросил гранату.

В мае 1919-го оперативникам, которые после массового убийства коллег шерстили все столичные притоны и "малины", все же удалось выйти на след банды и задержать подельника Сабана по кличке Капитан. Сафонов же, почувствовав опасность, бежал из столицы и решил отсидеться у родной сестры в городке Лебедянь Липецкой области. В какой-то момент Сабану показалось, что девушка хочет на него донести, и он, недолго думая, убил всю ее семью. Жертвами стали восемь человек, в том числе трое детей.

Ответить по закону за это и другие преступления Сафонову не пришлось — узнав о чудовищной расправе, местные жители забили уголовника камнями. После его смерти банду возглавил некий Павел Морозов . Преступники продолжали промышлять вооруженными налетами, причем расширили географию преступлений, выйдя за пределы Москвы. Самым громким стало ограбление фабрики "Богатырь". Поймать бандитов, на счету которых было более 30 убийств, муровцам удалось лишь год спустя. Следствие и суд прошли довольно быстро, всех обвиняемых приговорили к расстрелу.

Банда Яшки Кошелька

Основателем другой банды, убивавшей милиционеров, был Яков Кошельков по кличке Яшка Кошелек. Сын вора-рецидивиста с десяти лет промышлял мелким воровством и к 18 годам уже вращался в криминальных кругах столицы. Его группировка занималась грабежами и разбоями. Несколько раз Якова арестовывали и даже ссылали в Сибирь, однако всякий раз ему удавалось бежать.

Кроме массовой расправы над милиционерами, банда Кошелька запомнилась ограблением самого Владимира Ленина. В начале января 1919-го вождь ехал в Сокольники по делам, когда его Rolls-Royce остановили несколько вооруженных людей и приказали водителю и пассажирам покинуть салон. Машина понадобилась преступникам, чтобы идти на дело.

"Что вам нужно? Я Ленин, вот мои документы", — вспоминал потом диалог между председателем Совнаркома и Кошельковым водитель Степан Гиль.

"Черт с тобой, что ты Левин! А я — Кошельков, ночной хозяин города", — не расслышав фамилию, произнес преступник, после чего запрыгнул в машину и скрылся.

Его добычей стал также личный пистолет главы советского правительства.

Лишь через пару минут, развернув документы, Яшка понял, кто был перед ним. В голове сразу созрел план взять Ленина в заложники и обменять на сидевших за решеткой подельников. Кошелек приказал развернуть машину и двигаться обратно, однако к месту ЧП уже подъехали сотрудники ЧК и от идеи захвата пришлось отказаться.

На поиски угонщиков подняли всех сотрудников правоохранительных органов . Вскоре машину обнаружили на Хамовнической набережной. В завязавшейся перестрелке погибли несколько милиционеров, однако бандитам удалось уйти.

Вышли на след Кошелька спустя полгода благодаря его возлюбленной — 20-летней сотруднице управления здравоохранения Ольге Федоровой . Девушка попалась на подделке документов и, чтобы избежать сурового наказания, назвала адреса, где периодически бывал Яшка. Сначала в засады попали рядовые бандиты — они, в свою очередь, сообщили информацию о еще нескольких конспиративных квартирах.

На одной из "малин" сотрудники милиции и застали Кошелькова. Правда, живым его взять не удалось — бандит оказал отчаянное сопротивление и был убит. При обыске у него нашли несколько бомб, пистолеты и компактный браунинг, украденный у Ленина.