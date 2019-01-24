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Пять человек погибли во время штурма банка в США 

Российская Газета + ещё 15 1 час назад
Фото: Reuters
Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в банке SunTrust в американском штате Флорида.
Напомним, инцидент произошел в городе Себринг. Зефен Ксавер попытался ограбить кредитное учредждение, а когда прибыли сотрудники правоохранительных органов, забаррикадировался внутри здания и захватил заложников.
В ответ на требования полицейских сдаться злоумышленник открыл стрельбу. Кто именно погиб, не уточняется. В результате штурма здания несколько человек получили ранения. Стражам порядка удалось задержать злоумышленника.
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Криминал , Происшествия , США , МВД
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