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Угнавший самолет россиянин взял на себя ответственность за теракты 11 сентября 

Lenta.ru + ещё 49 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель Сургута Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона пассажирского самолета, заявлял экипажу о своей причастности к терактам 11 сентября в США. Об этом говорится в материалах дела, сообщает РИА Новости.
Судья Ринат Ахметов зачитал выдержку, из которой следует, что, со слов бортпроводницы, Шаповалов объявил, будто причастен к терактам, которые организовали «Аль-Каида» (запрещена в России) и ее основатель Усама бен Ладен.
На заседании было принято решение заключить мужчину под стражу на два месяца. Также ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
22 января Шаповалов, находясь в самолете, который летел рейсом Сургут — Москва, потребовал направить лайнер в Афганистан. Его убедили в необходимости приземлиться в Ханты-Мансийске. Там 41-летнего мужчину задержали. Причину своего поступка он объяснить не смог.
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Криминал , Происшествия , Ринат Ахметов , Усама бен Ладен , Аль-Каида , РИА Новости , США , Сургут
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