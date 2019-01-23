Тело заключенного найдено в исправительной колонии №25 в Златоусте Челябинской области, сотрудники следственных органов начали проверку, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"В вечернее время 22 января 2019 года в одном из помещений исправительной колонии №25 обнаружено тело осужденного. Следственными органами… по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, тело обнаружено в помещении промзоны колонии", — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мужчины, устанавливаются все обстоятельства ЧП.