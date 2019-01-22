В Волгограде экс-следователя и адвоката осудили за взятку

Бывший следователь МВД и адвокат в Волгограде получили 10 лет тюрьмы на двоих за то, что вымогали взятку более одного миллиона рублей от фигурантки уголовного дела за смягчение возможного приговора, сообщает во вторник СУСК по Волгоградской области

По данным следствия, адвокат Волгоградской коллегии адвокатов №1, представляя интересы своей подзащитной, которая являлась фигурантом уголовного дела, предложила следователю МВД 150 тысяч рублей за то, чтобы ее клиентку не заключили под стражу. Затем, сговорившись, экс-полицейский и адвокат за 1,15 миллиона рублей пообещали женщине договориться в суде о более мягком приговоре в виде условной меры наказания.

По данным следствия, бывшего следователя МВД и адвоката задержали при получении денег.