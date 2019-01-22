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Сын захватившего самолет «Аэрофлота» рассказал об отце
Сын захватившего самолет «Аэрофлота» рассказал об отце

Экс-советника Якунина объявили в розыск 

News.ru 1 час назад
Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск бывшего председателя правления связанного с РЖД банка «Миллениум» Михаила Байдакова. Экс-глава РЖД Владимир Якунин называл Байдакова своим внештатным советником.
«По версии СКР, банкир выдавал фиктивные кредиты и присвоил деньги бывшего министра культуры Александра Соколова», — сообщает РБК.
Байдаков, по данным следователей, скрылся в Латвии. Ему вменяются растрата и мошенничество в особо крупном размере.
Ранее News.ru писал, что сотрудник московского банка обманным путём вывел со счетов клиентов более двух миллионов рублей. Правоохранители задержали 27-летнего злоумышленника на Киевском вокзале. Подозреваемый сотрудник банка, подделывая документы, оформлял дебетовые карты на клиентов, переводил потом с их счетов деньги и снимал их в банкоматах. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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Комментарии
Криминал , Михаил Байдаков , Владимир Якунин , Александр Соколов , РЖД , Москва
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