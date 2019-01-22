Экс-советника Якунина объявили в розыск

«По версии СКР, банкир выдавал фиктивные кредиты и присвоил деньги бывшего министра культуры Александра Соколова», — сообщает РБК.

Байдаков, по данным следователей, скрылся в Латвии. Ему вменяются растрата и мошенничество в особо крупном размере.

Ранее News.ru писал, что сотрудник московского банка обманным путём вывел со счетов клиентов более двух миллионов рублей. Правоохранители задержали 27-летнего злоумышленника на Киевском вокзале. Подозреваемый сотрудник банка, подделывая документы, оформлял дебетовые карты на клиентов, переводил потом с их счетов деньги и снимал их в банкоматах. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.