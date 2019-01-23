В Мексике 2018 год стал рекордным по числу жертв умышленных убийств

Число жертв умышленных убийств в Мексике в 2018 году достигло 33,34 тыс. человек. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности.

Речь идет о самом большом числе убитых за год за все время ведения криминальной статистики на федеральном уровне. Первое место по числу преступлений такого рода — 3,2 тыс. случаев — занял штат Гуанахуато в центральной части страны. По данным властей, в 2018 году свыше 23,6 тыс. убийств были совершены с применением огнестрельного оружия.

В 2017 году в Мексике были убиты свыше 31,1 тыс. человек. Порядка 32% всех убийств произошли в штатах Мехико, Герреро, Гуанахуато и Чиуауа. Ответственность за гибель тысяч людей несут организованные преступные группировки и наркокартели.