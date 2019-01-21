В перестрелке в Нидерландах ранены двое детей

В результате инцидента в Хелмонде пострадали девочки двух и 15 лет, сообщает полиция.

«Расследование идёт полным ходом. На месте инцидента работают эксперты-криминалисты», — цитирует ТАСС Twitter правоохранительных органов королевства.

По данным местных СМИ, злоумышленники на автомобиле стреляли по другой машине, затем все участники скрылись. Вскоре стражи порядка обнаружили авто нападавших. Задержан один подозреваемый.

Сообщается, что во время стрельбы мать с дочерью проезжали мимо на велосипеде. Ребёнок был ранен в ногу. Пятнадцатилетняя девочка проходила мимо машины, по которой вёлся огонь. У подростка ранение в руку.