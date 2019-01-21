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Россиянка купила детям последнюю шоколадку и сожгла их 

ТВ Центр + ещё 2 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Следственный комитет опубликовал видео с женщиной, которая убила своих детей и сожгла их тела в заброшенном доме. Камеры засняли, как в день убийства 27-летняя жительница Нижнего Новгорода купила на заправке средство для розжига, а детям — последнюю в их жизни шоколадку.
Дети — четырехлетняя дочь и двухлетний сын — погибли в апреле прошлого года. 25 апреля обвиняемая в их убийстве мать на арендованной машине вывезла малолетних за пределы города и лишила их жизни. Она отвезла тела в лес и подожгла их. Испугавшись, что ее могут увидеть охотники, она сбила огонь и положила тела своих детей в салон автомашины. Женщина увезла тела в Нижний Новгород.
26 апреля обвиняемая вновь вывезла погибших в область. В заброшенном строении она подожгла тела и скрылась с места происшествия.
В понедельник СК сообщил, что расследование уголовного дела по обвинению 27-летней женщины в убийстве своих малолетних детей завершено. Кроме того, мать погибших обвиняется краже чужого имущества. Проживая у своих знакомых, она похитила ювелирные украшения на 140 тысяч рублей.
Женщина находится по арестом. На первом допросе она признала свою вину и объяснила, что решилась на убийство из-за нехватки средств на содержание малышей. В настоящий момент жительница Нижнего Новгорода утверждает, что не убивала детей.
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Криминал , СКР
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