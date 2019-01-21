Суд рассмотрит дело нижегородки, обвиняемой в убийстве своих детей

Жительница Нижнего Новгорода, решившая задушить и сжечь своих детей из-за недостатка финансов, предстанет перед судом. По данным следствия, женщина также украла ювелирные украшения у знакомых на сумму около 140 тыс. рублей. На данный момент она находится под стражей и отказывается признавать вину за преступления, в которых изначально созналась.

Нижегородской области завершилось расследование уголовного дела по обвинению 27-летней женщины в убийстве собственных детей, а также краже имущества на крупную сумму. Теперь материалы с обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Отмечается, что на данный момент женщина находится под стражей. Изначально она признала свою вину, однако позже стала настаивать на своей непричастности к смерти детей.

По данным следствия, 27-летняя Елена Каримова совершила умышленное убийство, за которое ей грозит срок до 20 лет, 25 апреля 2018 года.

В тот день она вывезла своих детей на арендованной машине в лесополосу, расположенную в Семеновском районе Нижегородской области. Там она хладнокровно убила свою четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына, после чего попыталась их сжечь.

Однако, испугавшись, что ее могут увидеть охотники, она, сбив огонь водой, вновь положила тела своих детей в салон автомашины и приехала в Нижний Новгород. «На следующий день, 26 апреля 2018 г., на той же автомашине она вывезла погибших дочку и сына в Семеновский район Нижегородской области, где в заброшенном строении около деревни Осинки подожгла тела и скрылась с места происшествия», — сообщается на сайте регионального СК.

О жестоком преступлении стало известно благодаря жителям соседней деревни, которые заметили огонь и вызвали пожарных. Они и обнаружили, потушив огонь, два детских тела. Прибывшие на место эксперты-криминалисты установили, что дети погибли еще до пожара — их задушили.

В тот же вечер следователям удалось задержать мать убитых детей, которая на первом же допросе созналась в своем преступлении. Женщина заявила, что пойти на убийство детей ее заставило безденежье, от которого она якобы страдала после развода с мужем. По словам соседей, официальный развод семья оформила всего за два месяца до произошедшего.

Однако ни друзья, ни аккаунты в социальных сетях не подтвердили жалобы Елены на отсутствие денег. По данным сайта новгородской «Комсомольской правды», на одну только аренду автомобилей женщина тратила около 40 тыс. рублей ежемесячно. Кроме того, Каримова также регулярно посещала дорогих косметологов и тщательно следила за своим внешним видом. При этом постоянной работы у нее не было. Единственным видом заработка для нее был небольшой сетевой бизнес по распространению спортивного и здорового питания.

«Она говорила, что недавно похоронила отца и уже полтора года живет без мужа. Алименты он не платил, но на проблемы с финансами никогда не жаловалась. Она ведь работала и вроде неплохо содержала и себя, и детей. О малышах она всегда говорила с любовью», — рассказала изданию знакомая Каримовой.

О своей любви к детям женщина постоянно писала и в своем аккаунте в инстаграме. Буквально за две недели до убийства ее читатели умилялись посту о дочери. «Она моя душа, самый дорогой мой человечек, самая долгожданная доченька. Та, ради которой я всегда на ногах, та, ради которой я живу. Она моя копия, такая же вредная, как я. Мой воздух, моя самая ласковая, самая умная девочка», — писала Каримова.

Отмечается, что, помимо убийства детей, женщине также вменяется в вину кража имущества у знакомых, в квартире которых она проживала некоторое время. По данным следствия, Каримова украла несколько ювелирных украшений на общую сумму около 140 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в 2016 году суд вынес приговор многодетному отцу из Нижнего Новгорода. Олег Белов получил пожизненный срок за убийство своей семьи, состоявшей из восьми человек. По данным следствия, мужчина с помощью топора разделался со своей женой и шестью детьми, самому старшему из которых было всего шесть лет. Чтобы скрыть следы преступления, он также убил свою мать и спланировал убийство тещи. Сотрудники детского сада, который посещали дети, забили тревогу об отсутствии малышей. Прибывшие по месту жительства семьи полицейские обнаружили там расчлененные тела детей и их матери.

Через несколько дней был задержан отец семейства, который при задержании оказал сопротивление и набросился на полицейских с ножом, однако был обезврежен выстрелом в живот и доставлен в больницу. Там у него выявили шизофрению, однако признали вменяемым, что также оказало влияние на определение срока заключения для детоубийцы.