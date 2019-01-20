Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Омска зарезали из-за желания «вызвать девочек» 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Следователи Омска расследуют дело об убийстве местного жителя. Мужчину зарезал знакомый во время застолья.
Жертвой расправы стал 39-летний гражданин. Конфликт разгорелся после предложения погибшего продолжить отдых и «вызвать девочек». Потерпевший попросил хозяина дома оплатить визит женщин.
Владелец жилища — он же фигурант — от такой идеи наотрез отказался и выпроводил соседа, пишет «Суперомск». Через некоторое время изгнанный товарищ задержанного вернулся, принялся колотить в дверь и проситься обратно.
Подозреваемый вышел с ножом в руке и ударил нетрезвого приятеля в бедро. Клинок повредил артерию. Раненый мужчина скончался от потери крови.
«Сам подозреваемый заявил, что хотел просто попугать гостя и случайно воткнул в него нож. Однако, как установили эксперты, лезвие вошло в ногу на 15 сантиметров. Так что на случайность это не похоже», — рассказала сотрудник регионального СК РФ Лариса Болдинова.
Ранее News.ru сообщал про убийство в жителя Омска. Но злоумышленник обвинил во всём инопланетян. Якобы пришельцы подбросили ему в квартиру тело покойника.
News.ru: последние новости
Полиция задержала подозреваемых в поножовщине в метро Поножовщина произошла в московском метро Грабители избили битой дворника в Москве
Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Омск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль предупредил Абэ551
В РФ придумали связанное с Крымом наказание115
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет458
«Я не думала, что это зайдет так далеко»191
США показали свой эсминец в Черном море73
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
03:33
Кремль предупредил Абэ
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
01:00
Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки
Происшествия
00:48
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет
Армия Ближний Восток
00:10
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
00:42
Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»
Армия Оружие
04:00
Режиссёра фильма о блокаде Ленинграда вызвали на допрос
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение