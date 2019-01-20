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СК возбудил два уголовных дела после драки в вагоне метро 

Москва24 46 минут назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на МВД.
Ранее СМИ сообщали, что вечером в субботу, 19 января, в вагоне метро произошла драка с участием четырех человек, в результате которой двое мужчин получили ножевые ранения.
В МВД уточнили подробности инцидента. Драка произошла в 23:00 в вагоне поезда на Люблинско-Дмитровской линии. 60-летняя женщина сделала замечание двум пассажирам, которые не давали закрыться дверям поезда на одной из станций. За женщину вступились двое мужчин 54 и 35 лет, которые в итоге были ранены ножом. Подозреваемых в нанесении ножевых ранений задержали на станции метро «Трубная».
Следственное управление УВД на московском метрополитене возбудило два уголовных дела об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ) и хулиганстве (статья 213 УК РФ).
На этой неделе возле кафе на востоке Москвы мужчина получил смертельное ранение в шею от пьяного прохожего после того, как заступился за девушку.
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Криминал , Новости Москвы , Происшествия , МВД
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