Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат намерен доказать невиновность Рыбки 

News.ru + ещё 6 18 января 2019
Фото: Антон Кардашов/АГН "Москва"
Адвокат Анастасии Вашукевич Дмитрий Зацаринский заявил, что его подзащитная ни в сём не виновата. По его словам, он убеждён в этом и намерен доказать невиновность Насти Рыбки.
Ранее News.ru писал, что Нагатинский районный суд Москвы признал законным и обоснованным задержание Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Заседание было отложено на 72 часа.
Фамилии двух девушек, которые написали заявления на эскортницу Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), были названы в ходе заседания. Дело было возбуждено по обращениям неких Давыдовой и Насыр.
News.ru: последние новости
Деньги стали причиной поножовщины в Москве Захарченко продолжает хранить тайну своих миллиардов Суд продлил арест Пирумову на три месяца
Криминал , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах55
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ557
В Москве убили вступившегося за девушку мужчину140
В центр Киева стянули силовиков5
Рыбка обратилась к Дерипаске173
Видео
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
05:23
Пранкеры не смогли дозвониться Путину
Общество
04:39
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ
В мире Украина
03:12
«Создал преступные схемы»: россиянина экстрадировали в США
Происшествия Статьи
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Другое
02:15
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси
Украина В мире
02:51
Путин окунулся в проруби на Крещение
Политика
00:45
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Политика
01:02
Почти импичмент: что ждет Трампа
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение