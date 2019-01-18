Адвокат намерен доказать невиновность Рыбки

Адвокат Анастасии Вашукевич Дмитрий Зацаринский заявил, что его подзащитная ни в сём не виновата. По его словам, он убеждён в этом и намерен доказать невиновность Насти Рыбки.

Ранее News.ru писал, что Нагатинский районный суд Москвы признал законным и обоснованным задержание Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Заседание было отложено на 72 часа.

Фамилии двух девушек, которые написали заявления на эскортницу Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), были названы в ходе заседания. Дело было возбуждено по обращениям неких Давыдовой и Насыр.