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В Москве в ходе конфликта в метро пострадали два человека 

RT на русском + ещё 6 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Москве произошёл конфликт в вагоне поезда метрополитена, в результате произошедшего два человека получили ножевые ранения.
Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
По данным полиции, инцидент произошёл на станции «Трубная». В конфликте участвовали четыре человека.
«Один из участников потасовки нанёс двум оппонентам телесные повреждения, по предварительной информации, ножевые ранения», — заявили в МВД.
Подозреваемый был задержан, пострадавшим оказана помощь.
Ранее сообщалось, что водитель такси в Москве устроил стрельбу по пассажирам.
RT на русском: последние новости
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Криминал , МВД , АГН "Москва" , Москва
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