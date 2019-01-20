В Москве произошёл конфликт в вагоне поезда метрополитена, в результате произошедшего два человека получили ножевые ранения.
Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
По данным полиции, инцидент произошёл на станции «Трубная». В конфликте участвовали четыре человека.
«Один из участников потасовки нанёс двум оппонентам телесные повреждения, по предварительной информации, ножевые ранения», — заявили в МВД.
Подозреваемый был задержан, пострадавшим оказана помощь.
Ранее сообщалось, что водитель такси в Москве устроил стрельбу по пассажирам.