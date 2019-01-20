В Москве в ходе конфликта в метро пострадали два человека

Москве произошёл конфликт в вагоне поезда метрополитена, в результате произошедшего два человека получили ножевые ранения. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу. По данным полиции, инцидент произошёл на станции «Трубная». В конфликте участвовали четыре человека. «Один из участников потасовки нанёс двум оппонентам телесные повреждения, по предварительной информации, ножевые ранения», — заявили в МВД. Подозреваемый был задержан, пострадавшим оказана помощь. Ранее сообщалось, что водитель такси в Москве устроил стрельбу по пассажирам.